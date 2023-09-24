مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية.. اعرف الأوراق المطلوبة

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائما على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور بتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير العملية التعلمية وبما يعود عليهم بالنفع، وقررت الوزارة مد فترة التحويلات بين المدارس لأولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم بين مختلف المدارس من منطقة لأخرى.

آخر موعد لـ التحويلات بين المدارس

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تقرر مد فترة استلام التحويلات بين المدارس من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، على أن تتسلمها الوزارة من المديريات 30 من الشهر نفسه.

ويأتي قرار مد التحويلات بين المدارس استجابة لتكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، لذا تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

- استمارة طلب التحويل.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- 4 صور حديثة للطالب 4 في 6.

- اجتياز المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور في المدارس التجريبية.

- موافقة المدرسة المراد التحويل إليها.

- بيان نجاح لآخر صف التحق به الطالب مختوم من الإدارة التعليمية.

- سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

رابط التحويل بين المدارس

ويمكن التحويل بين المدارس في القاهرة إلكترونيا عبر رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة، من هنـــــــــــــــا، وهي الطريقة الأساسية والمعتمدة للتحويلات بين المدارس.