تنسيق التمريض 2024 في دمياط.. اعرف المؤشرات الأولية

تستعد مدارس التمريض في دمياط لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية خلال أيام، بالتزامن مع قرب إعلان تنسيق تمريض 2024 في دمياط وبدء اختبارات القبول في مدارس التمريض المختلفة للطلاب والطالبات.

تنسيق التمريض 2024 في دمياط

وقالت مصادر طبية في مديرية الصحة والسكان بدمياط، إنّ المؤشرات الأولية تنسيق التمريض 2024 في دمياط قد يصل إلى 225 درجة كحد أدنى هذا العام، ووصل إلى 225 درجة العام الماضي.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه سيتم خلال أيام إعلان التنسيق رسميا وإبلاغ مدارس التمريض في نطاق المحافظة ببدء قبول الأوراق والتجهيز للاختبارات.

تنسيق التمريض 2024 في دمياط.. أماكن المدارس

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية الصحة والسكان في دمياط، سيتم إجراء الاختبارات في 4 مدارس فور إعلان تنسيق التمريض 2024 في دمياط، وهي مدرسة التمريض بدمياط ومدرسة كفر سعد للتمريض ومدرسة فارسكور للتمريض ومدرسة الزرقا للتمريض.

وتضمنت اشتراطات التقدم في تنسيق التمريض 2024 في دمياط حضور الطالب وولي الأمر، وصورة شهادة الميلاد بصورة نجاح الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة ولي الأمر وشهادة ميلاد الطالب.

شروط القبول في تنسيق التمريض 2024 في دمياط

وحددت وزارة الصحة المصرية عدة شروط لقبول الطالب في تنسيق التمريض 2024 في دمياط، كما يلي.

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية حاصلا على الشهادة الإعدادية بمجموع يزيد عن 70% في جميع المواد.

2- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك ويقر ولي الأمر بتفرغه للدراسة.

3- أن يقر ولي أمر الطالبة بعدم زواجها طوال مدة الدراسة.

4- أن يجتاز الطالب أو الطالبة اختبارات القدرات وكشف الهيئة والكشف الطبي المقرر لضمان لياقته الصحية وعدم خلوه من أي أمراض معدية أو فيروسية.