تنسيق مدرسة مياه الشرب 2024 في محافظة المنوفية.. الأوراق المطلوبة للالتحاق

أعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تنسيق مدرسة مياه الشرب 2024 في محافظة المنوفية، إذ جرى فتح باب التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والأزهرية للعام الحالي 2024-2025.

تنسيق مدرسة مياه الشرب 2024 في محافظة المنوفية

وأضاف أنّ تنسيق مدرسة مياه الشرب 2024 محافظة المنوفية، يكون الحد الأدنى فيه 260 درجة مع أخذ أعلى مجاميع الطلاب المتقدمة، إذ جرى فتح باب التقديم يوم الأحد 23 يونيو، على أن ينتهي يوم الخميس 11 يوليو المقبل، والمدرسة تقبل من ثلاث محافظات فقط وهي: «المنوفية - الغربية - الشرقية»، ويمكن التقديم علي الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط على هنا

شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب في المنوفية

أنّ يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 18 عامًا.

أنّ يكون الطالب لائقًا طبيًا.

أنّ يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

أنّ يكون الطالب في نطاق المحافظة التي يقع بها المدرسة.

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