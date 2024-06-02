موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في محافظة المنوفية.. المحافظ يوضح

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة المنوفية لمرحلة رياض الأطفال، في مدارس التجريبية والمتميزة للغات في العام الدراسي المقبل، إذ يوجد عدد من المدارس موزعة على المراكز لاستقبال الأطفال بها.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، أنّ موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة المنوفية بدأ منذ الأمس الموافق 1 يونيو ويستمر لمدة شهر وبالتحديد يوم 30 يونيو المقبل، وذلك حرصًا على مستقبل الأطفال في المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية، وتزامنًا مع تيسير باب التقديم على أولياء الأمور، خلال الفترة المقبلة.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم على المدارس التجريبية من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة المنوفية.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

ووجّه «أبو ليمون»، جميع رؤساء المراكز على التعاون مع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ومع كل الأجهزة المعنية من أحل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة وكفاءة التعليم، إذ تعتبر محافظة المنوفية أحد أكثر المحافظات التي بها نسبة تعليم خلال السنوات الماضية.