مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 والرسوم الدراسية.. اعرف تكلفة كل كلية

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة بقيادة الدكتور معوض محمد الخولي اليوم، المصاريف والرسوم الدراسية للعام الجامعي 2024-2025، للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، مشيرة إلى تنوع البرامج الأكاديمية المتاحة للطلاب الجدد، ضمن خطة الجامعة لتقديم تعليم عالٍ الجودة بأسعار مناسبة.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 في 13 كلية

وبحسب الصفحة الرسمية للجامعة على فيسبوك، فإنّ مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 في الكليات المختلفة وعددها 13 كلية، جاءت كما يلي.

- كلية الطب: 130 ألف جنيه مصري.

- كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه مصري

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه مصري

- كلية العلوم: 50 ألف جنيه مصري

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه مصري

- كلية القانون: 46 ألف جنيه مصري

- كلية إدارة الأعمال: 46 ألف جنيه مصري

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه مصري

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 50 ألف جنيه مصري

- كلية علوم وهندسة الحاسب: 70 ألف جنيه مصري

- كلية علوم وهندسة المنسوجات: 60 ألف جنيه مصري

- كلية الإعلام والاتصال: 40 ألف جنيه مصري

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 46 ألف جنيه مصري

الرسوم الدراسية الإضافية لكليات جامعة المنصورة الجديدة

800 جنيه استهلاكات معامل تُسدد مرة واحدة

1500 جنيه رسوم خدمات طلابية ورعاية تُسدد مرة واحدة سنويًا للطلاب المستجدين

850 جنيها اختبار قدرات (كلية الفنون فقط)

850 جنيها اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية

840 جنيها تأمين المعامل (مرة واحدة)

850 جنيها رسوم التربية العسكرية (للطلاب الذكور)

دعم التفوق العلمي لطلاب جامعة المنصورة الجديدة

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة أنّها تسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم التفوق الأكاديمي وتلبي احتياجات الطلاب، وتحرص على تقديم برامج تعليمية متكاملة تساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأسست جامعة المنصورة الجديدة، كجامعة من الجيل الرابع بقرار جمهوري في إطار المبادرة الوطنية لتطوير التعليم العالي في مصر، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز جودة التعليم في مصر.

وتقع الجامعة في موقع استراتيجي على الساحل الشمالي لمحافظة الدقهلية، وافتتحت الجامعة أبوابها للطلاب لأول مرة في عام 2021، مقدمةً وهي جزء من مشروع المدن الجديدة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن المدن الكبرى وتوفير بيئة تعليمية متقدمة ومتكاملة.