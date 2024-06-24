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مركز جامعة الجلالة للتدريب يحصل على اعتماد «الجمعية الأمريكية للقلب»

كتب:

أحمد أبوضيف
02:58 م | الإثنين 24 يونيو 2024
جامعة الجلالة

جامعة الجلالة

حصل مركز جامعة الجلالة لتدريب المهارات الاكلينيكية والمحاكاة على شهادة الاعتماد العالمية من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)، ليصبح مركزًا دوليًا معتمدًا لتقديم برامج تدريب عالية الجودة على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).

يسهم المركز في خفض معدلات الوفيات من السكتة القلبية المفاجئة في مصر، ويعزز ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي بين أفراد المجتمع، ويُقدم شهادات دولية معتمدة للمتدربين.

مميزات المركز

يتميز المركز ببنية تحتية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية، وأفضل الأجهزة والمعدات التدريبية، وكوادر متخصصة حاصلة على دورات من الجمعية الأمريكية للقلب.

خطط المركز

تدريب 200 مقدم خدمة إنعاش قلبي رئوي أساسي سنويًا، والإعلان عن مواعيد الدورات وكيفية حجزها قريبًا على موقع الجامعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.