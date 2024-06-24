حركة تجارية نشطة بميناء دمياط.. استقبل 40 ألف طن بضائع في 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألف و802 طن تشمل 6826 طن يوريا و4000 طن مولاس و7441 طن أسمنت صب و2726 طن رمل و14 ألفا و809 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 40 ألفا و238 طن تشمل 13 ألفا و294 طن حديد و2237 طن ذرة و2475 طن خشب زان و6682 طن قمح و4950 طن فول صويا و9700 طن خردة و900 طن بضائع متنوعة، وبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40 ألفا و494 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و123 طنا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5095 حركة.