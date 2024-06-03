«النقل»: 5.150 مليار جنيه صافي أرباح 4 شركات متخصصة في الحاويات

أعلنت وزارة النقل، خلال اجتماع الجمعيات العامة العادية لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - المستودعات المصرية العامة - القناة للتوكيلات الملاحية»؛ لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025، أنّ صافي أرباح الشركات الأربعة سجلت 5.150 مليار جنيه، و1.523 مليار جنيه جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها في مقترح العام المالي 2024-2025.

دعم الشركات بأحدث المعدات

وشددت الوزارة، على ضرورة تطور مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ودعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

خلق بيئة عمل مناسبة

وأكدت وزارة النقل، المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل شركة لخطط التطوير بها وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة، لافتة إلى أنّ الحافز لمن يستحق وأن على الجميع بذل كل الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.