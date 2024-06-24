جدول امتحانات الدور الثاني 2024 في مدارس المكفوفين بمحافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات مدارس المكفوفين للثلاث مراحل، للدور الثاني 2024، إذ تنطلق الامتحانات بعد أيام من انتهاء مارثوان الثانوية العامة، المقرر أن ينتهي يوم 20 يوليو.

جدول امتحانات مدارس المكفوفين الدور الثاني 2024 بمحافظة الدقهلية

وأشارت المديرية إلى أن جدول امتحانات مدارس المكفوفين الدور الثاني في الدقهلية يبدأ من يوم الأربعاء 24 يوليو، وينتهي يوم 29 يوليو.

وأوضحت أن جدول الامتحانات كالتالي:

المرحلة الابتدائية:

- الصفوف الرابع والخامس الابتدائي:

- الأربعاء 24 يوليو: مادة اللغة العربية

- الخميس 25 يوليو: مادة الرياضيات ومادة ICT

- السبت 27 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الأحد 28 يوليو: مادة العلوم

- الاثنين 29 يوليو: اللغة الأجنبية ومادة مهارات مهنية

- الصف السادس الابتدائي:

- السبت 3 أغسطس: مادة اللغة العربية

- الأحد 4 أغسطس: مادة الرياضيات

- الاثنين: مادة العلوم

- الثلاثاء: مادة اللغة الأجنبية

- الأربعاء: مادة الدراسات الاجتماعية

- الخميس: مادة التربية الدينية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- المرحلة الإعدادية:

- الصفان الأول والثاني الإعدادي: - الأربعاء: مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

- الخميس: مادة اللغة العربية

- السبت: مادة العلوم ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الأحد: مادة الرياضيات ومادة التربية الدينية

- الاثنين: مادة اللغة الأجنبية

- الصف الثالث الإعدادي:

- السبت: مادة اللغة العربية

- الأحد: مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية

- الاثنين: مادة الدراسات الاجتماعية

- الثلاثاء: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية

- الأربعاء: مادة اللغة الأجنبية

- المرحلة الثانوية:

- الصف الأول الثانوي:

- الأربعاء 24 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية

- الخميس 25 يوليو: مادة الرياضيات ومادة الحاسب الآلي

- السبت 27 يوليو: مادة الفيزياء ومبادئ الفلسفة والمنطق

- الأحد 28 يوليو: مادة اللغة العربية

- الاثنين 29 يوليو: مادة الجغرافيا ومادة التربية الدينية

- الثلاثاء: اللغة الأجنبية

- الأربعاء: مادة التاريخ ومادة الأحياء

- الخميس: مادة الكيمياء والتربية المهنية

- الصف الثاني الثانوي:

- الأربعاء 24 يوليو: مادة اللغة العربية

- الخميس: مادة الجغرافيا والمواطنة وحقوق الإنسان

- السبت: مادة الرياضيات ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الأحد: مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفلسفة والمنطق

- الاثنين: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الثلاثاء: الرياضيات والتربية الدينية

- الأربعاء: التاريخ وعلم النفس والاجتماع