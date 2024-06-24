لماذا قرر نتنياهو الظهور أمام القناة 14 العبرية الآن؟.. السر في الأسلحة الأمريكية

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية عبر القناة 14 العبرية، ليكشف عن كواليس وخبايا وخطط مستقبلية تذاع لأول مرة، ما دفع بالتساؤل حول تأخر اللقاء لنحو 8 أشهر وسبب ظهوره في هذا التوقيت؟

لماذا تأخر نتنياهو لـ8 أشهر قبل الحديث لوسائل الإعلام العبرية؟

أرجع الدكتور خالد سعيد، أستاذ في الدراسات الإسرائيلية، تأخير ظهور نتنياهو الإعلامي للخلافات الأمريكية الإسرائيلية إلى كيفية إدارة الحرب في غزة ومستقبل المناوشات الدائرة أو التصعيد الجاري بين اسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أنه ربما اضطر للظهور الإعلامي الآن لتهدئة الرأي العام، على الرغم من اعترافه بأنه هو الذي كان يدير مجلس الحرب وحده، لكن استقالة بني غانتس وزير الدفاع كان بمثابة صدمة كبيرة للشارع الإسرائيلي.

جلب الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن نتنياهو يهدف لجلب الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، ما ظهر خلال حديثه بانتقاده ولومه الإدارة الأمريكية لعدم وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، إضافة إلى استمرار المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بإتمام صفقة التبادل الأسرى وعودة المحتجزين الإسرائيليين.

وأكد أن نتنياهو سياسي محنك يستطيع التعامل مع الجمهور الإسرائيلي ببراعة، وبالتالي لا يعطي اهتمام للشارع الإسرائيلي، بينما هو حاليا ما يركز على إدارة الحرب على غزة وكيف يستفيد من نتائجها.