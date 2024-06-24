رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجل نتنياهو يقضي إجازة في أمريكا الوسطى تحت حماية «الشاباك»

كتب:

ماريان سعيد
01:02 م | الإثنين 24 يونيو 2024
يائير نتنياهو نجل بنيامين نتنياهو

يائير نتنياهو نجل بنيامين نتنياهو

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونت»، أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي حاليا إجازة خاصة في غواتيمالا التي تقع في أمريكا الوسطي، برفقة حراس أمن مقربين من الشاباك.

الأمن يمنع تصوير نجل نتنياهو خلال قضاء الإجازة 

ورصدت الصحيفة، لقطات لنجل نتنياهو وهو يتجول في المدينة السياحية مع اثنين من حراس الشاباك، بينما يحاول أحد الحراس منع الإسرائيليين من التقاط صورة له، إذ تمت استضافته في أحد المطاعم الإسرائيلية بالمدينة السياحية.

من غير المتوقع  حدوث أي تغيير في الترتيبات الأمنية لحراسته قريبا

وأفادت الصحيفة بأن نجل رئيس الوزراء في إجازة خاصة برفقة حراس الأمن المقربين من الشاباك، ومن غير المتوقع حدوث تغيير في الترتيبات الأمنية في أي وقت قريب: «على الأقل حتى نهاية الحرب». جدير بالذكر يعيش نجل بشكل رئيسي في ميامي منذ العام الماضي.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. غضب عارم في إسرائيل بسبب نجل نتنياهو.. يكلف الاحتلال الملايين

شقة بـ5 آلاف دولار وحراسة بمليون شيكل.. نفقات نجل نتنياهو تثير الجدل في إسرائيل

محكمة إسرائيلية تغرم نجل نتنياهو 20 ألف شيكل بسبب دعوى تشهير

دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟

نجل نتنياهو يُلمح لـ «مؤامرة وخيانة» في 7 أكتوبر
بقلم ماريان سعيد