نجل نتنياهو يقضي إجازة في أمريكا الوسطى تحت حماية «الشاباك»

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونت»، أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي حاليا إجازة خاصة في غواتيمالا التي تقع في أمريكا الوسطي، برفقة حراس أمن مقربين من الشاباك.

الأمن يمنع تصوير نجل نتنياهو خلال قضاء الإجازة

פרסום ראשון: יאיר נתניהו מבלה בגואטמלה - עם מאבטחי שב"כ צמודים תיעוד בלעדי pic.twitter.com/uqF58GLZKN — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 23, 2024

ورصدت الصحيفة، لقطات لنجل نتنياهو وهو يتجول في المدينة السياحية مع اثنين من حراس الشاباك، بينما يحاول أحد الحراس منع الإسرائيليين من التقاط صورة له، إذ تمت استضافته في أحد المطاعم الإسرائيلية بالمدينة السياحية.

من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الترتيبات الأمنية لحراسته قريبا

وأفادت الصحيفة بأن نجل رئيس الوزراء في إجازة خاصة برفقة حراس الأمن المقربين من الشاباك، ومن غير المتوقع حدوث تغيير في الترتيبات الأمنية في أي وقت قريب: «على الأقل حتى نهاية الحرب». جدير بالذكر يعيش نجل بشكل رئيسي في ميامي منذ العام الماضي.