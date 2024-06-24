آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين 24-6-2024

كشفت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-6-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالتزامن مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

وأظهرت أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر سجل نحو 3160 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 الان يسجل 3611 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية مبلغ 3160 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 2709 جنيهات في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2107 جنيهات بيعا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر25 ألف و280 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة خاصة وأن المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

اما عن أسعار الذهب العالمية فقد ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجلت سعر الأوقية اليوم 2325 دولارا.