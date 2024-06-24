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فتح باب التقديم في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التنسيق

كتب:

أميرة فكري
04:08 م | الإثنين 24 يونيو 2024
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للالتحاق للعام الدراسي 2024/2025، بداية من الاثنين 1 يوليو، وتستمر لمدة 15 يومًا، إلكترونيًا على الرابط الرسمي للمدرسة، مُشيرة إلى أن الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، في التخصصات التالية «الكهرباء، والميكانيكا، والتبريد والتكييف، واللوجستيات».

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم التعليمية بالمنوفية، وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عاما في أول أكتوبر 2024

- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

مميزات المدرسة 

- نظام إدارة مدرسية متميز.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربي بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.

- مكافآت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملي (مصروف جيب).

- توفير زي مدرسي، ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.

-  توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ولمكان التدريب.

- توفير وجبة ساخنة يوميا أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني.

- توفير الخامات للتدريبات العملية  وكل احتياجات التدريبات.

- غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدى الطلاب التطوير المُستمر في المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- يوجد فرصة استكمال للدراسة بالجامعات التكنولوجية للطلاب.

شروط القبول 

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% في كل مادة على حدة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن ينجح الفرد في الاختبارات الطبية وكشف عدم التدخين.

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بقلم أميرة فكري