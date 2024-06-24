فتح باب التقديم في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التنسيق
كتب:
أميرة فكري
04:08 م | الإثنين 24 يونيو 2024
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للالتحاق للعام الدراسي 2024/2025، بداية من الاثنين 1 يوليو، وتستمر لمدة 15 يومًا، إلكترونيًا على الرابط الرسمي للمدرسة، مُشيرة إلى أن الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، في التخصصات التالية «الكهرباء، والميكانيكا، والتبريد والتكييف، واللوجستيات».
شروط التقديم
- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.
- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.
- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم التعليمية بالمنوفية، وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية فقط.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عاما في أول أكتوبر 2024
- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.
مميزات المدرسة
- نظام إدارة مدرسية متميز.
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربي بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.
- مكافآت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملي (مصروف جيب).
- توفير زي مدرسي، ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.
- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ولمكان التدريب.
- توفير وجبة ساخنة يوميا أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني.
- توفير الخامات للتدريبات العملية وكل احتياجات التدريبات.
- غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدى الطلاب التطوير المُستمر في المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
- يوجد فرصة استكمال للدراسة بالجامعات التكنولوجية للطلاب.
شروط القبول
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.
- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% في كل مادة على حدة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن ينجح الفرد في الاختبارات الطبية وكشف عدم التدخين.