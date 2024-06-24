صابر الرباعي: كان نفسي أغني «لقيت الطبطبة».. ودخولي التمثيل أمر وارد

قال الفنان صابر الرباعي، إن أغنيته «سألت عليكي» من أكثر الأغاني القريبة لقلبه، فهي ليست رومانسية، أو درامية، متابعا: «حالة الأغنية مُختلفة تماما عن أي أغنية قدمتها من قبل».

علاقة «الرباعي» بمصر

وأضاف «الرباعي»، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وجاسمين طه عبر فضائية «DMC»، أن علاقته بمصر قوية وممتدة منذ عام 1992، مُشيرا إلى أنه لم يُعرض عليه أدوار تمثيلية في الفترة الحالية، بل كان يُؤجلها عندما كانت تُعرض عليه في السابق، مُوضحا سبب تأجيله: «الوقت ساعتها مكنش مُناسب بالنسبة ليا لأن صابر اتعرف كفنان وموسيقي أكثر من إنه يكون ممثل».

عن رغبته في التمثيل

وتابع: «خوض تجربة التمثيل أمر وارد وممكن، وأنا بفضل تمثيل القصص الرُومانسية إلى جانب الابتعاد عن الأكشن نهائيا»، مُشيرا إلى أنه كان يرغب في غناء أغنية الفنان حسين الجسمي «لقيت الطبطبة»، واصفا إياها بـ«أغنية خفيفة ومُمتازة جدا والسهل الممتنع».