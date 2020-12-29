هاني شاكر: «يوم تلات» أفضل أغاني 2020.. و«لقيت الطبطبة» دمها خفيف

قال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه لن يأخذ لقاح فيروس كورونا، وسينتظر قليلا قبل أخذه، متابعا «أنا مش هاخد الفاكسين، وهستنى شوية، ولحد دلوقتي مفيش حد في مصر خده، ودة اللي مطمني».

وأكد أن وزارة الصحة مشكورة، مهتمة جدا بصحة المواطنين، وتوجيهات الرئيس في هذا الشان «إن لازم يكون فيه حرص في أي حاجة ناخدها في مصر ودة مطمني، ولو الدولة قالت أوك وعملوا التحليل للفاكسين ده أخده.. ليه لأ لأنه مش هيخسر».

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه وجد منشورا على السوشيال ميديا يتحدث عن أهمية البصل، وتناوله مرتين في اليوم يزيد المناعة، لافتا إلى أن الأطباء هم أبطال 2020، لأنهم هم خط المواجهة، واصفا إياه بالقطاع الجريء والشجاع والقوي والقادر على مواجهة كورونا.

وعن أفضل الأغاني التي أعجبته في 2020، قال إنه أعجب بأغنيتين لعمرو دياب هما «قدام مرايتها» و«يوم تلات» متابعا: «الأغنيتين حلوين في صوت عمرو جدا ومبهجين جدا، ويوم تلات فكرتها جديدة أوي بتحكي قصة وحدوته وهي لايقة على عمرو دياب، خاصة إنه فنان ذكي ويتقن الاختيار، والدليل أنه مستمر ودائم على الساحة الفنية لأن نجاحه ليس صدفة أو اجتهاد بل شغل وعمل دؤوب».

وأوضح أنه قدم أغانٍ من النوعية التي تحتوي على فكرة «الحدوتة» على غرار يوم تلات مثل «سألتك إنتي مين ؟»، وحول أغنية «لقيت الطبطبة» للفنان حسين الجسمي قال: «أغنية تحفة وجميلة ولايقة على صوته جدا لانه بيؤديها بخفة دم، في 2020 ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات على إثر جائحة كورونا».