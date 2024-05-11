صابر الرباعي يحقق مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة بأغنية الباشا

تخطت أغنية الباشا للمطرب صابر الرباعي حاجز مليون مشاهدة وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على قناته الرسمية عبر يوتيوب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ومن إنتاج شركة R&M المملوكة لصابر الرباعي وعلي المولي.

تفاصيل أغنية الباشا لـ صابر الرباعي

الباشا من الأغاني الصيفية الخفيفة التي يقدمها صابر الرباعي لأول مرة بشكل مختلف حيث تقرب إلى الجمهور المصري من خلال لغتهم العامية، وفيها يتغزل بحبيبته التي يصفها بالباشا بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة.

كلمات أغنية الباشا صابر الرباعي

وتقول كلمات أغنية الباشا: «أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين.. ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين.. من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات.. ده جمال واصل ومعدي.. ما هو برده الناس مقامات.. الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود سلمت.. وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود».