أشخاص ممنوعون من تناول الكمثرى.. احذر مضاعفات صحية خطيرة

تتنوع الفاكهة الصيفية التي يحبها الكثيرون نظرًا لمذاقها الشهي، ولترطيب الجسم إثر درجات الحرارة الشديدة، وعلى الرغم من أن جميعها مليئة بالفوائد، إلا أنه يوجد منها ما يسبب ضررًا على الجسم، ومنها الكمثرى، إذ قد تسبب مضاعفات صحية لبعض الفئات، ما وجب الانتباه له للتقليل من أضراره قدر الإمكان، لتفادي مخاطرها.

الفئات الأكثر تضررًا بتناول الكمثرى

الكمثرى من الفواكه الصيفية المفيدة لكن يجب تناولها بكمية محددة، لأنّ هضمها قد يكون عسيرًا على المعدة، وهو ما أوضحه عماد صبحي، استشاري التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة، أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها، كونها يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، منها أصحاب الأمراض التالية:

مرضى اضطراب الجهاز الهضمي.

المصابون بالتهاب المعدة.

المصابون بالقولون.

من لديهم التهابات في الأمعاء.

من لديهم فرص الإصابة بمرض السكري.

ويرجع ذلك بسبب أن الكمثرى تؤثر على الجهاز الهضمي، وتعمل على الإسهال، خاصةً لمن يعانون من مشكلات المعدة، وهو ما علقت عليه هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة، خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن الكمثرى بها مادة عالية من الفركتوز تسبب آلام البطن، وزيادة كمية السكريات في الجسم عند تناولها بكمية كبيرة، وتزيد الالتهابات، خاصةً لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي.

الكمية المسموح بتناولها من الكمثرى

وأوضح «صبحي» خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح عند تناول فاكهة الكمثرى..

الأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض عليهم تناول ثمرة من الكمثرى في اليوم، وما بين أربع ثمرات في الأسبوع.

الأشخاص المصابون بهذه الأمراض عليهم تناول ثمرة واحدة بحجم صغير، وثلاث ثمرات في الأسبوع.

ولكل الفئات تناول العصير يكون بمقدار كوب فقط في الأسبوع.

نصائح عند شراء الكمثرى

وأوضح أنه عند شراء الكمثرى يجب اتباع الإرشادات التالية: