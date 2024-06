وُصف بـ«رجل مائي أسطوري».. أسماك القرش تنهي حياة راكب الأمواج تامايو بيري

لقي أسطورة ركوب الأمواج تامايو بيري، 49 عامًا، حتفه في هجوم سمكة قرش بينما كان يمارس ركوب الأمواج قبالة Mālaekahana على الشاطئ الشمالي في أواهو يوم الأحد، ما سبب حزنًا كبيرًا لجميع محبيه ومَن يعتبرونه مثلهم الأعلى في هذه الرياضة.

مصرع أسطورة ركوب الأمواج تامايو بيري

وبحسب موقع صحيفة «dailymail»، عُثر على أسطورة ركوب الأمواج تامايو بيري، الذي ظهر في فيلم «قراصنة الكاريبي»، فاقدًا للوعي وذراعه وساقه مفقودتين من راكبي أمواج محليين، ونقله رجال الإنقاذ إلى الشاطئ بواسطة دراجة مائية، لكنه لقي مصرعه في مكان الحادث.

وُلد «بيري» ونشأ في أواهو، وبدأ حياته المهنية في ركوب الأمواج في سن الثانية عشرة، وبحلول عام 2005، كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أبرز راكبي الأمواج في Pipeline، كما كان مشهورًا بابتسامته وتوازنه غير الرسمي.

مشاركة تامايو بيري في عدة أفلام وإعلانات

وظهر «بيري» أيضًا في أفلام مثل «Blue Crush» و«Lost» و«Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» و«Hawaii Five-0»، كما شارك في عدة إعلانات تجارية لشركة Nissan Xterra.

وفي عام 2016، انضم «بيري» إلى Ocean Safety وبدأ في مشاركة شغفه بركوب الأمواج من خلال إنشاء تجربة Oahu Surfing مع زوجته «إميليا» التي شاركته الهواية نفسها وأظهرت حماسًا شيديًا منذ بداية إنشاء التجربة.

رجل مائي أسطوري

وحظى «بيري» بشهرة واسعة؛ إذ كان منقذًا محبوبًا ومعروفًا على الشاطئ الشمالي، وراكب أمواج محترفًا مشهورًا في جميع أنحاء العالم، كما وصفه رئيس سلامة المحيطات في هونولولو، كيرت لاجر، بأنه «رجل مائي أسطوري» و«عضو عظيم» في فريق سلامة المحيطات.