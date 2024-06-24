دور البنوك في دعم القطاعين الصناعي والزراعي.. «تمويل وخدمات»

يدعم القطاع المصرفي المصري، عددا مختلفا من القطاعات من بينهم الصناعي والزراعي، وذلك من خلال المنتجين والمستوردين، بحسب الخبير المصرفي وليد عادل.

ويقدم وليد عادل الخبير المصرفي عبر «الوطن» دور البنوك المصرية في دعم القطاعين الصناعي والزراعي، واستفادة الأفراد والتجزئة والمنتجين والمستوردين.

دور البنوك في دعم القطاع الصناعي

تقديم تمويل لرأس المال العامل:

تعمل البنوك على توفير قروض وتسهيلات ائتمانية للمصانع والشركات الصناعية لتلبية احتياجاتهم التشغيلية، مثل شراء المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية.

تمويل المشروعات الاستثمارية

تقدم البنوك تمويلاً طويل الأجل للاستثمار في مشروعات صناعية جديدة أو توسعات قائمة، مثل شراء معدات وآلات إنتاجية.

خدمات التجارة الخارجية

تدعم البنوك عمليات الاستيراد والتصدير للصناعات المصرية من خلال فتح الاعتمادات المستندية وخطابات ضمان.

تطوير منتجات تمويلية مبتكرة

تعمل البنوك على ابتكار حلول تمويلية مصممة خصيصًا لاحتياجات القطاع الصناعي، مثل التأجير التمويلي وتمويل سلسلة التوريد.

دور البنوك في دعم القطاع الزراعي

التمويل الزراعي:

توفر البنوك قروضًا قصيرة وطويلة الأجل للمزارعين والشركات الزراعية لتمويل الإنتاج والاستثمارات.

خدمات إدارة المخاطر

تعمل البنوك على تطوير منتجات تأمينية وتغطية للمخاطر التي تواجه القطاع الزراعي، مثل تأمين المحاصيل والحيوانات.

التمويل التجاري

توفر البنوك دعما لعمليات الاستيراد والتصدير الزراعي من خلال خدمات التجارة الخارجية.

التحول الرقمي

تستثمر البنوك في تطوير حلولا رقمية لتسهيل الوصول للتمويل الزراعي والخدمات المصرفية للمناطق الريفية.

استفادة الأفراد والتجزئة والمنتجين والمستوردين

الأفراد بقطاع التجزئة:

تقدم البنوك برامج تمويلية ميسرة لشراء السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

المنتجون

توفر البنوك تمويلاً واستشارات لدعم منتجي السلع الصناعية والزراعية.

المستوردون

تساعد البنوك المستوردين في عمليات التجارة الخارجية من خلال خدمات التمويل والضمانات المصرفية.

وشدد الخبير المصرفي وليد عادل، على أنه بهذا الدعم يساهم القطاع المصرفي المصري بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي، وتعزيز قدرتهما التنافسية محليًا وعالميًا.

كما يمكن للقطاع المصرفي المصري تعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والزراعي من خلال العديد من المبادرات والحلول التمويلية مثل تطوير برامج تمويل وإنشاء صناديق استثمار متخصصة لتمويل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين البنوك والجهات الحكومية لتوفير ضمانات وحوافز تشجع البنوك على التمويل، بحسب قول وليد عادل.