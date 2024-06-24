3 ظواهر جوية تضرب المحافظات الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، في الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل، وكذلك الظواهر الجوية المؤثرة ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بـ3 ظواهر جوية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن متوسط نسب الرطوبة على محافظات وأقاليم الجمهورية تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 70-75% ليلاً، و20- 27% نهارا.

- السواحل الشمالية.. العظمى 80-90% ليلاً 40-45% نهارا.

- جنوب سيناء.. العظمى 60-65% ليلاً، و20-25% نهارا.

- شمال الصعيد.. العظمى 55-65% ليلاً، و20-25% نهارا.

- جنوب الصعيد.. العظمى 30-35% ليلاً، و15-20% نهارا.

نشاط الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، من يوم الثلاثاء حتى الخميس.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي بقيم تصل إلى 3 درجات على بعض المناطق، حيث تسجل 45 درجة مئوية على محافظات إقليم جنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.