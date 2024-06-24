خبير اقتصادي: حشد تمويلات ميسرة بـ2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتعهداتها

أكدت رانيا يعقوب، محلل الاقتصاد الكلي، أنه تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا لدعم الموازنة من شركاء التنمية الدوليين، موضحة أنه تصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، ولن يتسبب في إرهاق للدولة المصرية، ويكون موجها لدعم الاقتصاد الكلي والإصلاحيات الهيلكية التي تقوم بها الدولة المصرية ودعم عدد من القطاعات التي تمس المواطن المصري بشكل كبير.

حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة

وأشارت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هذا يأتي في ظل التوترات التي تحدث في المنطقة التي تشتعل على صفيح ساخن ولها تأثيرات على الاقتصاديات بالمنطقة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تأثر بصورة كبيرة نتيجة الأزمات.

وأوضحت أن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية يأتي التزامًا من الدولة المصرية بتعهداته في ظل ظروف عالمية صعبة، مؤكدة أن التزام الدولة المصرية ببرنامج الإصلاحيات والاتجاه في ملف الدولة ولذلك المؤسسات الإيجابية تعطي نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وأنه قادر على التعافي.