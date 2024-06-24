إيه اللي جاب النيل فيصل؟.. حكاية صورة للنهر يصل فيها حتى الأهرامات

في عام 1910، كان فيضان النيل يصل إلي الأهرامات بمحافظة الجيزة، وأظهرت صورة ترصد شارع الملك فيصل منذ أكثر من 100 عام، وقالت صفحة محافظة الجيزة الرسمية على صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه حتى بداية الثمانينيات لم يكن شارع فيصل ممهدا بشكل كامل للسير عليه، وتم إنشاؤه لتخفيف الضغط عن شارع الهرم.

شارع الهرم بالجيزة و قرية الطالبية سنة 1910

ووفقا للمحافظة، بدأ تمهيد شارع الهرم بالجيزة لأول مرة في عام 1869 أثناء احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس، وحينها غُرست الأشجار ورُصف بالأحجار على جانبي الطريق، وأمر الخديوي إسماعيل بتطوير استراحته المجاورة للأهرامات لتقيم بها الأمبراطورة «أوجيني» إمبراطورة فرنسا في أثناء زيارتها لآثار الجيزة، وتحولت الاستراحة فيما بعد إلى فندق «مينا هاوس».

شارع الهرم

وفي عام 1897 بدأ العمل في إنشاء خط للتروماي في شارع الهرم وتم افتتاحه عام 1899، وكان ترام شارع الهرم يتوقف في 4 محطات فرعية «الدخولية والجيزة والطالبية والهرم»، وكانت تبدأ الرحلة الأولى للتروماي كل يوم في الصباح الباكر من ميدان الجيزة، وتحديدًا في الساعة الـ6:50 دقيقة وتتوالى الرحلات بمعدل كل 40 دقيقة رحلة جديدة حتي الساعة الـ7:30 مساءً تتوقف جميع رحلات الترام بشارع الهرم.