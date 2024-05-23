«سفرة» تحتفل بعيد ميلادها الـ11 من قلب الأهرامات في حلقة خاصة لـ«ساعة ونس»

تحتفل قناة سفرة السبت المقبل بعيد ميلادها الحادي عشر، بحلقة خاصة من قلب الأهرامات في برنامج «ساعة ونس» تقديم الإعلامي مراد مكرم.

ويستضيف مراد مكرم خلال الحلقة كل نجوم القناة ذوي الشعبية الجارفة، ويتحدث كل شيف عن رحلة عمله بالقناة والمواقف التي مر بها، بالإضافة إلى الحديث عن محطات حياته بشكل عام خارج تخصص الطبخ.

قناة سفرة

اختيار منطقة الأهرامات جاء من منطلق حرص القناة على دمج الهوية المصرية في شخصية القناة وظهر ذلك في تسجيل حلقات برنامج «شبكة وصنارة» من مكتبة الإسكندرية.

قفزات مهنية للقناة

كما حققت القناة خلال الفترة الأخيرة قفزات مهنية ملموسة على شاشاتها ومنصاتها بالتوازي مع توجه كان الهدف منه توثيق مكونات المطبخ المصري وكذلك دمج الأحداث والمناسبات الوطنية والعالمية في طبيعة عمل القناة، فقدمت تغطية خاصة لمعرض الكتاب تضمنت الكتب التي تتحدث عن الأكل والوصفات الغذائية، كما قدمت تغطية جديدة من نوعها لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر تقديمها الأكلات التي تشتهر بها الدول المشاركة في البطولة.

كذلك حققت القناة خلال شهر رمضان مشاهدات تخطت الملايين عبر منصاتها من خلال تقديم برامج سواء على الشاشة أو من خلال منصات الديجيتال ميديا.