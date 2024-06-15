محافظة الجيزة: دخول ماكينة حفر الأنفاق لمحطة المريوطية قادمة من الأهرامات

أعلنت محافظة الجيزة، دخول ماكينة حفر الأنفاق لمحطة المريوطية قادمة من محطة الأهرامات، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الخط الرابع للمترو سيخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة ويربط القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، فضلاً عن تكامله الخدمة مع الخطين الأول والثاني للمترو.

جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية

وأوضحت المحافظة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة، مؤكدة أن ماكينات الحفر مملوكة لشركات مصرية، لافته إلى أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر.

معلومات عن الخط الرابع للمترو

- بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «حي الأشجار- الفسطاط» 81%.

- من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2027.

- يمتد في المرحلة الأولى من حي الأشجار حتى الفسطاط.

- يمتد في مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة.

- يتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادي.

- الخط يوفر فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الوقت والجهد.

- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي يمر بها.

- يتبادل الخدمة مع الخط الثاني لـ المترو في محطة الجيزة والأول في الملك الصالح.

- يسع 1.5 مليون راكب يوميًا وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.

- تبلغ سرعته التشغيلية 80 كيلو في الساعة.

- تنتهي المرحلة الأولى في الملك الصالح.