مع ارتقاع درجات الحرارة.. طرق بسيطة للتخلص من الرطوبة في المنزل

زيادة نسبة الرطوبة في الهواء تزيد من الشعور بالحرارة، ورغم وجود وسائل تهوية في المنازل مثل مكيف الهواء والمروحة، يعاني البعض من ارتفاع نسبة الرطوبة، وهناك عدة خطوات بسيطة تساعد على تقليلها في المنزل.

الفحم

وجود الفحم في بعض المنازل، أمر طبيعي نظرا لإستخدامه في إعداد الطعام المشوي، لكن كشف موقع «forbes» إمكانية استخدام الفحم، لتقليل الشعور بالرطوبة في المنزل، حيث يعمل على امتصاصها من الهواء، وذلك عن طريق وضع الفحم في طبق صغير في الأماكن التي تعاني منها من الرطوبة في المنزل.

وضع النباتات في مكان مفتوح

خطأ شائع يقع فيه الكثير من الأشخاص، باعتقادهم أن الاعتماد على النباتات في المنزل، تعمل على تلطيف الجو لكنها تعمل على العكس، لذا يجب وضعها في مكان مفتوح، حتى لا تزيد الرطوبة داخل المنزل.

تهوية السجاد

يمتص السجاد كمية كبيرة من الرطوبة، لكن يؤدي هذا الأمر إلى وجود رائحة كريهة في السجاد، فمن الأفضل بعد غروب الشمس، وضع السجاد في مكان جيدة التهوية، للتخلص من هذه الرائحة.

أبواب الغرف

غلق أبواب الغرف في المنزل، مع وجود أي وسيلة تهوية كالمروحة أو مكيف الهواء، لا تقلل من نسبة الرطوبة في الغرفة، ربما تأتي بنتيجة عكسية ويحدث تشققات في الحوائط، لذا يجب فتح الأبواب للتقليل من الرطوبة.

تغطية الأواني أثناء الطهي

من ضمن العادات الخاطئة، التي ترتكبها كثير من ربات المنازل، طهي الطعام دون تغطية الأواني، البخار الذي ينتج من تحضير الطعام، ينتشر في أرجاء المنزل ما يزيد من نسبة الرطوبة والشعور بالحرارة.