بعد تحذير «الصحة».. طرق طبيعية لعلاج مرض الهربس

تنتشر عدوى الهربس بين الأطفال، خلال فترة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة والسكان، فهو أحد الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، وهناك الكثير من التعليمات والنصائح التي يجب الالتزام بها للعلاج، وبالإضافة إلى ذلك هناك طرق طبيعية للتخفيف من أعراض الهربس والإصابة به.

مرض الهربس

مرض الهربس ينتقل عن طريق العدوى والتنفس، وهناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الطفل بفيروس الهربس منها ظهور تقرحات صغيرة على الجلد والشعور بالوخز والحكة والحرقة والقرح المؤلمة والتورمات والحمى والصداع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، كما أنه ينتشر بشكل كبير في بداية فصل الصيف بسبب الرطوبة العالية.

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تحذير وزارة الصحة والسكان من مرض الهربس

ووجهت وزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع فيروس الهربس منها تجنب التقبيل، وتجنب مشاركة الأطباق وأدوات الطعام، ومنتجات العناية الشخصية، وأضافت الدكتورة حنان محمد، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه ينتشر بسبب التقبيل والتلامس، وللوقاية منه يجب تناول مضادات الفيروسات المستخدمة لمكافحة العدوى.

علاج الهربس بالأعشاب الطبيعية

أضافت «محمد»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك زيوتا موضعية تخفف الإصابة به، وتعمل على الوقاية منه:

كمادات ماء بنشا الذرة على المنطقة المصابة

المكونات

ماء.

ملعقتان من نشا الذرة.

قطن.

طريقة الاستخدام

ضع ملعقتين من طعام نشا الذرة إلى الماء البارد.

اخلط النشا حتى يتم الحصول على مزيج القوام.

طبق الخليط على المنطقة المتضررة.

اتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة.

اشطفه جيدًا للتخفيف من ألم مرض الهربس.

وبحسب موقع «medical news today» الطبي المتخصص، فإن هذه الطريقة تعمل على تخفف تهيج البشرة.

زيت النعناع

وجد الباحثون أن الزيوت العطرية لها خصائص مضادة للفيروسات وتسكين الآلام، ومنها زيت النعناع الذي يعمل على تخفيف الحكة الجلدية، وبحسب طبيبة الجلدية، فإن مكوناته تتمثل في التالي:

زيت النعناع.

ماء مقطر.

طريقة الاستخدام

ضع ثلاث قطرات من الزيت النعناع إلى الماء.

ضيف الخليط مباشرة على المناطق المصابة من الجلد.

زيت الزيتون النقي