«الصحة»: التقلبات الجوية سبب انتشار الهربس خلال الفترة الحالية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التقلبات الجوية الكبيرة التي يصاحبها انتشار للفيروسات التنفسية المختلفة، لافتا إلى أن انتشار فيروس الهربس بين الصغار والكبار في الفترة الحالية بسبب التقلبات الجوية.

علاقة نزلات البرد بالهربس

وفسر المتحدث الرسمي لوزار الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، سبب انتشار الفيروس، قائلا: «الهربس يمكن أن يأتي بعد الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا بمعنى ممكن يصاب الشخص بعد أي عدوى فيروسية ويظهر في شكل قرحة فم، وفيما يتعلق بالكبار يظهر عن طريق قرحة فم أو تناسلية، ويمكن الإصابة بالهربس نتيجة للحزن أو الضغط النفسي الذي يمكن التعرض له في أي وقت».

علاج فيروس الهربس للصغار والكبار

وتابع أن العلاج الخاص للأطفال هو مضادات الفيروسات وأدوية موضعية، وفيما يتعلق بعلاج الكبار يمكن الحصول على أقراص للمضادات الحيوية أو كريمات موضعية ويتم التعافي منه في غضون أسبوع لا أكثر، مطمئنا المواطنين بشأن معدل انتشار الهربس، لافتا إلى أنه في المعدلات الطبيعية له خاصة مع حالة التقلبات الجوية وهي مرحلة للمرض لجميع الفئات العمرية المختلفة.