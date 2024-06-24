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مدير مطار بيروت: حركة الطيران لم تتأثر بادعاءات «تليجراف» بل زادت عن المعتاد

كتب:

عمرو هلال
06:53 م | الإثنين 24 يونيو 2024
فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي

فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي

تحدث فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي، عن تعرض لبنان لسلسلة من الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية، التي كان آخرها ما نشرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وقال «الحسن»، في لقاء خاص، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، :«بالنسبة للتأثير على المطار؟! زادت الحركة، ووصل المطار أمس نحو 110 طائرات وغادر نفس العدد أو أقل قليلا، وزاد عدد القادمين إلى المطار أمس عن 15 ألف راكب».

حركة الركاب ستكون استثنائية

وتابع: «هذه الأرقام لم نكن نحققها في شهر يونيو من العام الماضي، لكن المؤشر الآن ممتاز وحركة الركاب ستكون استثنائية، وأتمنى أن يتواكب هذا الأمر مع وقف العدوان في أسرع وقت ممكن سواء على لبنان ودولة فلسطين».

وواصل: «العدو الإسرائيلي ينتهج حملة للإساءة للمطار ولتخويف الناس التي ترغب إلى لبنان لقضاء عطلة فصل الصيف مع أهلهم وأصحابهم، وبالنسبة إلى مقطع الفيديو الذي يظهر كثافة المغادرة من المطار، فإنه فيديو صحيح لكنه قديم ويرجع إلى عام 2018، وهذا شيء طبيعي لأن المطارات تكون مزدحمة بالصيف، وأؤكد أن حركة القادمين إلى المطار أكثر من حركة المغادرين».

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بقلم عمرو هلال