مدير مطار بيروت الدولي: تسيير 45 شركة طيران عالمية رحلات لدينا دليل على الثقة

ردّ فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي، على تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، قائلا: «أي رحلة قادمة إلى بيروت، تكون لائحة الشحن الخاصة بالطائرة موجودة مسبقا ومسجلة ومحفوظة على كل رحلة من رحلاتها، وما الذي تحتوي عليه بالنسبة للشحن القادم إلى لبنان».

وأضاف «الحسن»، في لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا يوجد أي شيء مخبأ، وكل الرحلات القادمة إلى لبنان تخضع لنفس الإجراءات، بما فيها الطيران الإيراني أو غيره».

وتابع: «من الناحية الأمنية، فقد دخلنا اليوم سور المطار، فهو مطار دولي به ما يزيد عن 45 شركة طيران عالمية تسير رحلات، والرحلات في ازدياد هذه الفترة، وهذا خير دليل على ثقة الشركات العالمية في الإجراءات المتبعة من المطار، سواء السلامة العامة أو أمن الطيران».