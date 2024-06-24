إزالة 187 إعلانا مخالفا في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إزالة 187 إعلانا مخالفا بمراكز ومدن المحافظة، تضمنت 149 لوحة إعلانية بمراكز «دسوق - سيدي غازي - برج البرلس - الرياض»، و38 بحي غرب كفر الشيخ، وجرى تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الإعلانات 208 لسنة 2020.

إزالة الإعلانات المخالفة

وأكد المحافظ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمراكز والمدن، وتطبيق القانون والضوابط المُنظمة لعملية الإعلان.

التصدي للتعديات على الطريق العام

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في التصدي لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.