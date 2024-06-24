انخفاض مؤشر الدولار عالميا والأسواق تترقب بيانات الاستهلاك الشخصي.. التفاصيل

انخفض مؤشر الدولار إلى 105.6 نقطة اليوم الاثنين، وتوقف مؤقتًا بعد ارتفاع بنسبة 0.3٪ في الأسبوع السابق، حيث يستعد المتداولون لبيانات التضخم الرئيسية في نفقات الاستهلاك الشخصي، وتعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع لتقييم توقعات السياسة النقدية.

مُؤشر الدولار عالميا

وستكون المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترامب يوم الخميس في دائرة الضوء أيضًا، وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر حاليًا 66%، ولا يزال المتداولون يراهنون على تخفيض بمقدار ربع نقطة هذا العام، وتراجع الدولار على كل القطاعات، لكن الخسائر الأكبر، كانت مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.3520 أو 0.33٪ إلى 105.4728 نقطة يوم الاثنين 24 يونيو من 105.8248 نقطة في جلسة التداول السابقة، ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.