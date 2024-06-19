مؤشر الدولار يستقر عالميا بعد انخفاضه خلال جلستين متتاليتين.. كم سجل اليوم؟

استقر مؤشر الدولار حول 105.3 نقطة في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، مع توقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة، إذ كان معظم المستثمرين في الولايات المتحدة خارج البلاد لقضاء عطلة.

وتعرض الدولار لضغوط حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبا.

مؤشر الدولار عالميا

وارتفعت مبيعات التجزئة أقل من المتوقع في مايو، في حين تم تعديل أرقام الشهر السابق بشكل أقل بكثير، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.

وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة تبلغ الثلثين تقريبًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة في سبتمبر، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين تقريبًا هذا العام.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرار سياسة بنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة قبل تقديم أول خفض لسعر الفائدة في أغسطس.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0225 أو 0.02٪ إلى 105.2920 نقطة يوم الأربعاء 19 يونيو من 105.2695 نقطة في جلسة التداول السابقة.

من المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.