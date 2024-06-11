استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم الثلاثاء بعد تسجيل أعلى مستوى في 4 أسابيع

استقر مؤشر الدولار عالميا فوق 105 نقاط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.8% الجمعة الماضية، بعد أن دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

مؤشر الدولار عالميا

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 272 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى بكثير من القراءة البالغة 165 ألف وظيفة في أبريل، وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة.

وتشهد الأسواق الآن تخفيضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يحدث في نوفمبر. تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1320 أو 0.13٪ إلى 105.2716 نقطة يوم الثلاثاء 11 يونيو من 105.1396 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.