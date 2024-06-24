أستاذ بجامعة الأزهر: الافتاء بغير علم خطر كبير.. والرسول دعا على من يفعل ذلك

قال الدكتور مصطفى الهلباوي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنّ المجتمع أصبح يعيش في فوضى من الآراء المتشددة والمتطرفة، وعلى النقيض الآخر أي «المتساهلة جدا التي فيها تمييع».

وأضاف في حواره ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»: «ثمة خطر كبير لمن يتكلم في دين الله بغير علم، والإمام الغزالي اعتبر هذا الأمر من الكبائر، وهو أن يتكلم العامي في أمور العلم والدين».

متخصصون للحصول على الفتوى

وتابع «الهلباوي»: «الفتوى لا تتعلق بشخص من يصدر الفتوى فقط، لكنها قد تضل مجتمع كامل وهائلة كاملة بفتوى قد لا يكون صاحبها على علم بها، بالتالي فإننا يجب علينا اللجوء إلى متخصصين للحصول على الفتوى، وهذا الكلام مبنى على أدلة».

وواصل: «هناك أكثر من 30 آية في القرآن الكريم تتكلم عن الكلام بغير علم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على الكفار والمشركين، مثلما دعا على من يفتي بغير علم، وهذا حديث موجود في مسند الإمام أحمد».