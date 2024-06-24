ما هي أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول: «من استيقظ قبل الشروق بقليل.. هل يبدأ بالفجر أم السنة؟».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أصلي، وياريت إن أنا لو توضيت بسرعة، والحق تكبيرة الإحرام أن أدركها قبل ما ييجي ميعاد الشروق يبقى كده لحقت الصبح حاضر».

تكبيرة الإحرام بعد موعد الشروق

وتابع: «تكبيرة الإحرام كانت بعد دخول موعد الشروق يبقى كده صليت الصبح قضاء، لكن في الحالتين هصلي مش هستنى لحد ما تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ده خاص بوقت الكراهة، خاصة بالنافلة المطلقة أو النافلة التي لها سبب ولكن هذا السبب بعدها مثل صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، فسبب صلاة الاستخارة عشان أدعي ربنا، وبالتالي أقدم الصلاة للدعاء بعدها، ويدخل في الكراهة، ونفس الأمر في صلاة الحاجة».

وواصل: «صلاة الفريضة لا تدخل في الكراهة ويمكن تأديتها، أو نافلة سببها سابق مثل تحية المسجد أو ركعتي الوضوء لا يدخلوا في الكراهة».