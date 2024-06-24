طريقة مجانية لمتابعة مباراة كرواتيا وإيطاليا في يورو 2024.. بدون إنترنت

يلتقي مساء اليوم منتخبا كرواتيا وإيطاليا في مواجهة ساخنة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الـ17 من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»؛ لذا يمكن الإشارة إلى محطة مجانية يمكن من خلالها متابعة اللقاء.

مباراة كرواتيا وإيطاليا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «ريد بول أرينا» مباراة كرواتيا وإيطاليا في «يورو 2024»، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

محطة مجانية تنقل مباراة كرواتيا وإيطاليا في يورو 2024

وإلى جانب شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد beIN sports Max 1 التي تنقل مباراة كرواتيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الـ17 من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، بتعليق من حسن العيدروس، فإنه يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة متابعة اللقاء أولًا بأول مجانًا ودون إنترنت عبر محطة «أون سبورت إف إم» على الراديو عبر تردد «93.7».

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام كرواتيا

- حراسة المرمى: دوناروما.

- خط الدفاع: باستوني - كالافيوري - دارميان - كامبياسو.

- خط الوسط: بيليجريني - باريلا - كريستانتي.

- خط الهجوم: كييزا - سكاماكا - زاكايني.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إيطاليا

- حراسة المرمى: ليفلكوفيتش.

- خط الدفاع: شوتالو - جفارديول - بيربشيتش - يورانوفيتش.

- خط الوسط: لوكا مودريتش - سوتشيتش - كوفاسيتش.

- خط الهجوم: ماير - بوديمير - كراماريتش.