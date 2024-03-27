أول تعليق من اتحاد الكرة على خسارة مصر أمام كرواتيا برباعية.. «الفرق كبير» | عاجل

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين بنهائي كأس عاصمة مصر، على ستاد مصر، بحضور أكثر من 40 ألف مشجع، مساء الثلاثاء.

وقال حازم إمام خلال تحليله لمباراة المنتخب المصري ونظيره الكرواتي، عبر قناة أون تايم سبورتس: «البطولة دي عرفت حسام حسن أخطاء المنتخب الوطني، كنا نتمنى نكسب ولكن الفارق كبير جدا في الكواليتي».

وأضاف عضو اتحاد الكرة: «عندنا مشكله من بطولة أفريقيا، معندناش حد ياخد الكرة ويعدي ويعمل كروس، إن شاء الله حسام حسن يشتغل عليها ويكون فيه حلول خلال الفترة المقبلة».