موقف صادم في إصابة لاعب منتخب المجر في يورو 2024.. «افتكروه مات»

في مشهد يحبس الأنفاس سقط بارناباس فارجا، لاعب منتخب المجر، أرضًا أمام المرمى، خلال لقاء المجر ومنتخب أسكتلندا في بطولة كأس أمم أوروبا، وعلى الفور توجهت جميع كاميرات الصحف حوله لمعرفة ماذا حدث للاعب، وبعد دقائق من الخوف وعدم استجابته للإسعافات حمله الفريق الطبي خارج الملعب، في ظل حيرة وتساؤل الكثير عن حالته الصحية وماذا حدث في المخ، وهو ما نوضحه في السطور التالية، بحسب تصريحات الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، لـ«الوطن» وموقع «دويتشه فيلية» الألماني.

معلومات عن إصابة لاعب منتخب المجر

في الدقيقة 68 استلقى «فارجا» لاعب منتخب المجر بلا حراك داخل منطقة المرمى، وبعد دقائق بدأ يحرك جسده حركة طفيفة، سرعان ما استدعى زملاؤه العناية الطبية ووضعوه على جانبه حتى وصول الفريق الطبي؛ في هذه الأوقات ساد الصمت والذهول في استاد شتوتغارت، والبعض حاول حبس دموعه، وبعد أكثر من 6 دقائق من محاولة العلاج، تم نقل فارجا خارج الملعب على نقالة، مع رفع ملاءات لحمايته من الأنظار.

وبعد وقت قصير من فوز المجر 1-0، والذي أهداه اللاعبون المجريون لفارجا، أكد اتحاد كرة القدم في البلاد أن إصابة لاعب المنتخب هي ارتجاج في المخ وكسر في الوجه، وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، إن ارتجاج المخ يحدث نتيجة تصادم شديد، يستدعي عمل فحوصات طبية للاطمئنان على الوعي والاتزان والإدراك لكنه بشكل عام لم يحدث له شيء، لكن هناك حالات يشكل فيها خطورة، إذ دخل اللاعب في حالة غيبوبة قد تستمر طويلًا أو تنتهي بسرعة.

حالة اللاعب مستقرة

ووفقا للمدرب ماركو روسي، عانى لاعب منتخب المجر بارناباس فارجا من كسر في الوجه، وقال: «من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في الساعات المقبلة لأنه أصيب بكسر في خده بالقرب من عينه، وإذا تأهلنا للمنافسة، فلن يكون جزءًا من الفريق بعد الآن».