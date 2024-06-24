محافظ جنوب سيناء يلتقي كبرى الشركات السياحية لعرض فرص الاستثمار المتاحة

عقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقاءً مهمًا مع ممثلي كبرى الشركات السياحية العالمية، مساء اليوم الاثنين، في إحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وهدف اللقاء إلى الترويج السياحي ومناقشة سبل دعم الشركات السياحية لزيادة أعداد السياح في الموسم السياحي المقبل بمدن المحافظة، وعرض آخر التطورات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى والاستثمار السياحي بمدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلي الشركات السياحية العالمية

وشاركت في اللقاء منظمة «ETI» المتخصصة في بيع الرحلات السياحية لمصر، من خلال فروعها في دول ألمانيا والنمسا وسويسرا وعدة دول في أوروبا الشرقية مثل المجر وسلوفينيا وسلوفاكيا وبولندا والتشيك.

وتقوم المنظمة حاليًا بتنظيم رحلة تعريفية لـ25 من كبرى الشركات السياحية العالمية إلى مدينة شرم الشيخ، للتعريف بالمنتجات والبرامج السياحية والفنادق المميزة في المدينة. وشارك في الرحلة ممثلون عن شركات سياحية من النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا.

منظمة «ETI» تنظم رحلة تعريفية للشركات السياحية إلى شرم الشيخ

وأكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بمقومات سياحية فريدة تجعلها على خارطة السياحة العالمية، بما في ذلك الطبيعة الساحلية الجبلية التي تميزها عن غيرها من المدن السياحية، مشيرا إلى أن مدن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية كبيرة تزامنًا مع الأعياد والإجازات الصيفية.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الشركات السياحية، بالتعاون مع شركات الطيران وهيئة تنشيط السياحة، لعودة حركة السياحة إلى المدينة. وأوضح أن هذه الجهود تشمل التخطيط لعدد من الحملات الإعلانية والدعائية والمؤتمرات والأحداث الكبرى التي تهدف إلى تنشيط السياحة.

وأشار ماجد سمير، المدير الإقليمي والممثل عن شركة «كايرو إكسبريس»، إلى أن اللقاء شمل 25 مشاركًا من ممثلي «Express Travel International» من دول شرق أوروبا، مثل المجر وسلوفاكيا والتشيك وكرواتيا وسلوفينيا.

وزار منظمو الرحلات بزيارة مدينة شرم الشيخ لمعاينة الفنادق والمنتجعات السياحية، استعدادًا للترويج السياحي وزيادة أعداد السياح من الدول الأوروبية خلال المواسم السياحية المقبلة.