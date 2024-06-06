أسعار فنادق شرم الشيخ 2024.. الليلة تبدأ من 900 جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الأماكن وبأقل الأسعار لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة شرم الشيخ، ويكثر البحث عن أسعار فنادق شرم الشيخ 2024، لأنها تعد من بين أفضل الأماكن السياحية في مصر وتضم على العديد من الأسواق الشعبية والمنتجعات السياحية والفنادق الفاخرة والمطاعم وبها أكثر من 100 فندق.

متوسط أسعار الفنادق فى مدينة شرم الشيخ 2024

تزداد فرص البحث عن الغرف الفندقية خلال هذه الفترة بسبب إجازة عيد الأضحى، ويزداد الإقبال على الحجز من قبل الشركات السياحية، وتتفاوت أسعار الغرف الفندقية على حسب طبيعة الفندق ومستواه، ويتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة كالتالي:

- فنادق 3 نجوم: تبدأ من 855 جنيها وحتى 1400 جنيه لعدد 2 فرد وتشتمل على 2 سرير فردي في الليلة الواحدة.

- فنادق 4 نجوم : تبدأ من 1000 جنيه وحتى 4000 جنيه لعدد 2 فرد، وذلك وفقا لطبيعة المكان في الليلة الواحدة.

- فنادق 5 نجوم: تبدأ من 3000 جنيه وحتى 7000 جنيه 2 فرد وتشمل إقامة شاملة في الليلة الواحدة، وذلك وفقا لموفق لمواقع الحجز الإلكتروني للفنادق والرائدة في السفر عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من المعالم السياحية مثل:

السوق القديم

وهي منطقة رائعة للتسوق ويوجد بها مسجد الصحابة وهو من أبرز التحف المعمارية لأخذ الصور التذكارية كما يوجد العديد من المطاعم والكافتيريات.

خليج نعمة

هو خليج طبيعي ومنطقة سياحية بشرم الشيخ، ويعتبر من أهم المناطق والمركز الرئيسي لجلب السياح في المدينة، ويتوفر فيه كل ما يلزم السائح من أسواق ومطاعم من مختلف الأنواع والكثير من النوادي الليلية وذلك لاستقطاب السائح الأجنبي، وبه أنشطة رياضية ورحلات سفاري نظرًا لوجود الجبال، كما يمكن التسوق من المحلات التجارية الموجودة في الممشى، إضافة إلى المقاهي المطلة على البحر.

ميدان سوهو

يعد ميدان للترفيه وبه جميع أنواع الأنشطة، مثل النافورة الراقصة، فضلا الاستمتاع برياضات مثل البولينج والأسكواش والتنس وجميعها موجودة في مركز الراكيت.