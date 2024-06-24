رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير النقل اللبناني: شعبنا لا يخاف.. ومقال «تليجراف» سخيف وحرب نفسية

كتب:

محمد عزالدين
09:39 م | الإثنين 24 يونيو 2024
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، استند إلى مصادر مجهلة، منها ما قالت إنهم «عاملون في المطار»، مشددًا على أن المعني الأساسي بالكشف على البضائع استيرادا وتصديرا هي الجمارك اللبنانية، ولا مجال للتشكيك فيها.

اتحاد النقل الجوي الدولي يكذب «تليجراف»

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اتحاد النقل الجوي الدولي أصدر بيانا نفى فيه كل ما صدر عن الصحيفة البريطانية، وأكد أنه لم يتواصل مع «تليجراف» أبدا.

حرب نفسية على الشعب اللبناني

وتابع النقل اللبناني: «بالتالي، ما نُسب إلى اتحاد النقل الجوي الدولي في تقرير تليجراف غير صحيح، وهذا المقال سخيف جدا وحرب نفسية على الشعب اللبناني، الذي لا يخاف ولم يخف ولن يخاف، فنحن سندافع عن أرضنا لآخر لحظة وشبر، وكرامتنا وسيادتنا على أرضنا أهم معيار بالنسبة إلينا في الدولة اللبنانية».

اقرأ المزيد:

لبنان: إسرائيل تشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط منذ 7 أكتوبر

باحث سياسي: حرب نتنياهو مع لبنان ستكون غير مدعومة أمريكيًا

تفاصيل جولة عدد من سفراء في لبنان داخل مركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري

«القاهرة الإخبارية»: عدد من السفراء المعتمدين في لبنان يتفقدون مطار بيروت

«الأركان الأمريكية»: أي هجوم إسرائيلي على لبنان يزيد مخاطر الصراع بالمنطقة

إعلام إسرائيلي: مسؤولون يناشدون واشنطن للحصول على أسلحة للتحرك في لبنان
بقلم محمد عزالدين