وزير النقل اللبناني: شعبنا لا يخاف.. ومقال «تليجراف» سخيف وحرب نفسية

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، استند إلى مصادر مجهلة، منها ما قالت إنهم «عاملون في المطار»، مشددًا على أن المعني الأساسي بالكشف على البضائع استيرادا وتصديرا هي الجمارك اللبنانية، ولا مجال للتشكيك فيها.

اتحاد النقل الجوي الدولي يكذب «تليجراف»

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اتحاد النقل الجوي الدولي أصدر بيانا نفى فيه كل ما صدر عن الصحيفة البريطانية، وأكد أنه لم يتواصل مع «تليجراف» أبدا.

حرب نفسية على الشعب اللبناني

وتابع النقل اللبناني: «بالتالي، ما نُسب إلى اتحاد النقل الجوي الدولي في تقرير تليجراف غير صحيح، وهذا المقال سخيف جدا وحرب نفسية على الشعب اللبناني، الذي لا يخاف ولم يخف ولن يخاف، فنحن سندافع عن أرضنا لآخر لحظة وشبر، وكرامتنا وسيادتنا على أرضنا أهم معيار بالنسبة إلينا في الدولة اللبنانية».