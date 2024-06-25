أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-6-2024.. «الفراخ البيضاء بـ90 جنيها»

انتهى عيد الأضحى المبارك منذ أيام، وعاد الطلب على الدواجن بعد الاعتماد على اللحوم خلال الفترة الأخيرة، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-6-2024.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء تراجعًا في بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية، لعدة أسباب أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرا لانخفاض الطلب للاهتمام باللحوم والأضاحي، وكذلك لإغلاق عدد كبير من محلات بيع الدواجن خلال إجازة العيد.

ووفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 86 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

فيما سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 106 جنيهات، على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 70 جنيهًا على أرض المزرعة.

وقال سامح عريان أحد أصحاب محلات الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الأسعار اليومية تتأثر بالعرض والطلب على الدواجن بشكل أساسي على الأسعار، خاصة أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة استقرارًا نتيجة توفر المعروض في الأسواق.