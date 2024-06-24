استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-6- 2024، في بورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم، في بورصة الدواجن ما بين 27 و36 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وتستعرض«الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن بين 18 و19 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم في بورصة الدواجن ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 27 و36 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم في بورصة الدواجن ما بين 15 و16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5الي 17.5 جنيه.