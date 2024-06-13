بشرة خير.. أسعار الدواجن تسجل أدنى مستوى لها بسبب الأضاحي

سجلت أسعار الدواجن البيضاء أدنى مستوى لها منذ شهر، بسبب زيادة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى، ووفق بورصة الدواجن بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بـ 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 13-6-2024، وفقا للمعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- الرومي نحو 180 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 140 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 105 جنيهات في المزرعة، و95 جنيها للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 190 جنيهًا، وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و15.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 8 و13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و15 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 122 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.