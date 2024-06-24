تنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الرئيسية «2»، بميدان النصر، بمدينة كفر الشيخ، بمشاركة الحماية المدنية والمرور ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وفريق السلامة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومكتب المستشار العسكري وإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وذلك في إطار استعدادات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمواجهة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، والتدريب على مواجهة الأزمات.

تنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب

و‏أوضح المحافظ، أنّه تم تنفيذ سيناريو المحاكاة بفريق مدرب من السلامة المهنية بشركة المياه على مواجهة تسرب غاز الكلور من إسطوانة زنة «طن» وتم التعامل وغلق التسرب من قبل عمال متدربين من فريق السلامة المهنية بالشركة يرتدون الزي الواقي، كما تم عمل الإسعافات الأولية من جانب الإسعاف لفرد من شركة مياه الشرب وتم إسعافه وعمل جلسات تنفس صناعي في الحال، حيث تواجد سيارتين إسعاف وسيارتين للحماية المدينة وسيارتين لكسح المياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتم رش المنطقة المحيطة بمكان التسرب بالمياه لتخفيف انبعاث الغاز وعدم انتشاره.

المحافظ يشكر فريق العمل القائم على تنفيذ سيناريو المحاكاة

ووجّه محافظ كفر الشيخ، الشكر لفريق العمل القائم على تنفيذ سيناريو المحاكاة، من شركة مياه الشرب والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، والجهات المعاونة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ونصر عبد الهادي، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.