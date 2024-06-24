وزير النقل اللبناني: مطار رفيق الحريري الدولي آمن

دعا علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إلى وقف حملات وصفها «شيطنة» على المرافق العامة في لبنان، مواصلا: «دعونا نعمل لمصلحة اللبنانيين من خلال تلك المرافق، لأن نهضة البلاد لن تحدث بالدين أو الهبات».

العدو الإسرائيلي هو من يسبب المشكلة

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «نهضة لبنان من نهضة مرافقه العامة وأولها مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ونؤكد أن مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت آمن، والعدو الإسرائيلي هو من يسبب المشكلة على سلامة الطيران اللبناني والمنطقة كلها بسبب خروقاته».

الادعاءات ضد مطار رفيق الحريري

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: «الادعاءات ضد مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ليست الأولى، فقد سبقتها أكاذيب أخرى، مثل إجلاء بعض الرعايا من بعض الدول الأجنبية وكذبها الوزراء والسفراء، والهدف من كل ذلك تشويه سمعة لبنان وحرب نفسية، وهو ما حدث أيضا من تليجراف في فلسطين وغزة ومستشفى الشفاء».