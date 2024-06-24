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وزير النقل اللبناني: إغلاق وفتح المطارات في بلدنا يرجع لحكومتنا فقط

كتب:

محمد عزالدين
10:10 م | الإثنين 24 يونيو 2024
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أن يكون الاتحاد الدولي للنقل يريد إغلاق مطار بيروت، قائلا: «هذا كذب، وقرار إغلاق وفتح المطارات سيادي يرجع للحكومة اللبنانية فقط لا غير دون سواها في العالم».

ممنوع منعا تاما أن يتجرأ أحد على سيادتنا

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ممنوع منعا تاما أن يتجرأ أحد على سيادتنا وقرارنا ومرافقنا العامة، ولى زمن الخنوع والخضوع».

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: «الأمر الإضافي .. اتحاد النقل الجوي مٌحترم وله سمعته في العالم، وكل شركات الطيران مرتبطة ارتباطا مٌباشرا بذلك الاتحاد، ونفى ما نُسب إليه داخل مقال صحيفة تلجراف البريطانية».

وزير النقل اللبناني: لعدو الإسرائيلي غدار

وواصل: «العدو الإسرائيلي غدار، ولا يمكن أن نأمن له منذ أن وُجد على حدودنا، والوضع في بلدنا معروف والمطار يعمل والأجهزة الأمنية مسؤوليتها حماية الأمن به، والأجهزة الجمركية مسؤوليتها ما تحتويه كل البضائع استيرادا وتصديرا».

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بقلم محمد عزالدين