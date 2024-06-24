وزير النقل اللبناني: تأثير تقرير «تليجراف» على مرافقنا الحيوية «صفر»

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ السلطات اللبنانية فندت تفاصيل تقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، واليوم كانت هناك جولة للدبلوماسيين والسفراء في مطار لبنان الدولي، بحضور وسائل الإعلام.

جولة السفراء ليست انتقاصا من سيادة لبنان

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «دعينا جميع السفراء، وكانت الدعوة في العاشرة والنصف صباحا سريعا، وهذه الجولة ليست انتقاصا من سيادة لبنان، فنحن نعتمد عامل الشفافية مع الدول التي تتعامل مع لبنان».

وبسؤاله عن الدرجة التي قد يخلفها هذا التقرير من تبعات قد تؤثر أمنيا على مرافق لبنان الحيوية، أجاب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني «صفر»، متابعا: «هذا المقال سخيف جدا، وبني على مصادر، لكن كان يجب التعامل مع مصادر معروفة، ونحن نتعامل مع مؤسسة بريطانية بمثابة وزارة النقل البريطانية، ولديها زيارة دورية سنوية للمطار، وآخر زيارة كانت في شهر يناير ولديها الملف الأمني للمطار، ونفتح المطار على مصراعيه لأي منظمة معنية بالطيران للكشف بهدف تطبيق المعايير الدولية».