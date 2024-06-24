وزير النقل اللبناني: الحكومة تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد تليجراف البريطانية

قال علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إنّ الدولة اللبنانية اعتمدت على المنطق والشفافية في تفنيد زيف تقرير «تليجراف» البريطانية، مُشددًا على أن دعوة الدُبلوماسيين والسفراء ووسائل الإعلام لتنفيذ الزيارة الميدانية داخل مطار بيروت تنم في حد ذاتها عن أن أبواب الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية ومفتوحة للجميع.

التنسيق مع «ميقاتي» جارٍ على قدوم وساق

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «التنسيق مع الرئيس ميقاتي جارٍ على قدم وساق في هذا الموضوع، وكل موضوعات وزارة الأشغال، وناقشنا الرئيس ميقاتي حول كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية، وثمة نصوص قانونية في الدولة اللبنانية ننطلق على أساسها لاتخاذ إجراءات قانونية».

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني،:«الحكومة تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد تليجراف، لكن للأسف البعض في لبنان يسوق لخبر كاذب من هذه الجريدة على أنه حقيقة، فهذا لبنان بلدنا كلنا نعيش فيه ونلجأ إليه مهما حدث، ومطار رفيق الحريري الدولي ببيروت هو مطار لكل اللبنانيين وليس لفئة مُعينة منهم وكذلك المرافق البحرية وغيرها».