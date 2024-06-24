الدكتور وليد دعوة يكتب: الخصوبة في العنب

«الخصوبة فى العنب» هى تلك العملية التى يتحول فيها النمو من حالته الخضرية إلى الزهرية، حيث يبدأ بتكوين المبادئ الزهرية الأولية داخل البرعم الرئيسى الوسطى، وتستمر فى تطورها ونموها حتى تنتهى بالتكشّف وخروج النورات الزهرية على الفرخ الخضرى فى الربيع، ولذلك نُطلق على العنقود (ابن مارس الماضى).

تمر تلك العملية بعدة مراحل مهمة لتكوين العنقود.

ويبدأ تكوين وتخليق العنقود من Bloom to Full bloom.

- أهم مراحل تطور تكوين العنقود وتخليقه داخل البرعم الثمرى (الرئيسى):

1- التنبيه الزهرى Flower Induction

2- التكشف الزهرى Flower Initiation

3- التثبيت الزهرى Flower Determination

4- التطور الزهرى Flower Differentiation

حيث يستمر ككتلة صغيرة أو كبيرة غير متميزة خلال موسم النمو السابق، بداية من مرحلة التزهير للعناقيد على الشجرة، إلى أن يكتمل ويتميز خلال فترة السكون للشجرة بعد الجمع والحصاد، ثم فصل الشتاء، مروراً بما يسمى بعمق السكون.

- أهم العوامل المؤثرة على خصوبة الأصناف فى العنب:

1- عوامل بيئية، ومنها (الإضاءة، درجات الحرارة، الرطوبة النسبية، الرى).

2- عوامل داخلية (نسبة C/Nratio بداخل الشجرة والقصبات).

3- عوامل خارجية (حمل الشجرة من العناقيد محصول العام السابق، التركيزات المستخدَمة من منظمات (النمو GA3، Ethrel)، الأصول المستخدمة للصنف، الإجهاد الواقع على الشجرة بعد الجمع والحصاد.

4- عوامل مرضية، وتكون مرتبطة بحالة الشجرة الصحية خلال الموسم مثل (إصابة المجموع الجذرى بالنيماتودا وأعفان الجذور، وإصابة المجموع الخضرى بالبياض بنوعيه، خاصة الزغبى وأكاروس البراعم).

ويتضح من كل تلك العوامل المتداخلة أن كل ما يؤثر مباشرة على نسبة C/Nratio بشجرة العنب يؤثر بالسلب على درجة ونسبة الخصوبة للصنف.

- فحص وتحليل نسبة الخصوبة للصنف:

يعتبر مؤشراً ودليلاً واضحاً لطريقة التقليم الشتوى الصحيحة للصنف:

1 - يتم فى مرحلة سكون لشجرة العنب بأخذ عينات من القصبات (الطراحات) ممثلة للصنف لكل حوشة وفحصها ميكروسكوبياً وإجراء التحليل لها لمعرفة درجة ونسبة الخصوبة للصنف.

2 - كذلك فحص العيون المصابة بأكاروس البراعم، والمصابة بالبياض الزغبى، والعيون الثمرية والخضرية، والعيون الجافة (المحروقة)، وحجم العنقود داخل البرعم الثمرى (كبير - وسط - صغير).

- الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على نسبة خصوبة الأصناف فى العنب:

1- الإدارة الجيدة جداً للمجموع الخضرى من بداية الموسم.

حيث لا يفضل زيادة عدد النموات الخضرية على الشجرة، بحيث يتراوح عدد النموات الخضرية من (40 - 50) نمو خضرى فى حالة مسافات الزراعة (2 × 3)م للصنف.

2- المحافظة على 25 - 35% من الإضاءة الجيدة حسب طريقة التدعيم المتبعة للصنف.

3- ضبط حمل الأشجار من عدد العناقيد المتروكة عليها.

4- الاهتمام بعدم المغالاة فى برنامج التسميد الآزوتى، خاصة فى تلك المرحلة من الموسم (التزهير والعقد ونزول الماء بحبات العنقود) على حساب نسبة الكربوهيدرات.

5- الاهتمام الجيد بمكافحة النيماتودا وأعفان الجذور وغسيل الأملاح من منطقة الشعيرات الجذرية.

6- الاهتمام بالمكافحة الفطرية، خاصة البياض بنوعيه، والأكاروسية والحشرية.

7- عدم المبالغة والمغالاة فى استخدام منظمات النمو، خاصة GA3، فى مرحلة التزهير للخف، ومراحل العقد للتحجيم، وزيادة تركيزات الإثيفون للأصناف الملونة.

8- رفع البلاستيك مبكراً وعدم تأخّره إلى ما بعد نزول الماء بحبات العنقود وبفترة (خاصة الأصناف المبكرة).

9- إدارة الرى جيداً بعد الانتهاء من الجمع والحصاد خلال فترة السكون.

10- عدم المبالغة فى تبكير التقليم الشتوى للصنف أكثر من اللازم، وكذلك عدم المبالغة فى التبكير بمعاملات كاسر السكون Doromix

- لحساب نسبة الخصوبة الحقلية كالآتى:

- Bud burst%

- Bud Fertility%

- Fruit fulness%

* استشارى زراعة وإنتاج عنب المائدة والفاكهة - مركز البحوث الزراعية